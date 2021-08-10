شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة استثنائية للمشاركين بامتحانات الثانوية الأزهرية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يصفة استثنائية للعام الدراسي 2020 / 2021 م لتكون على النحو التالى:





أولا: مراكز توزيع الأسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية: -تحسب المكافاة بواقع ( أربعة أيام ) عن كل يوم عمل فعلي بمراكز توزيع الأسئلة للمناطق العادية و ( خمسة أيام للمناطق النائية مع منح رئيس المركز مكافاة (يومين) قبل بداية عمل المركز للتحضير ومنح الأعضاء مكافاة (يوم واحد فقط ) عن أعمال التحضير بمركز توزیع الأسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية.





ثانيا: لجان الامتحانات: -(1) يحسب يوم العمل الواحد لكل من رئيس اللجنة والمساعدين في أعمال لجان سير الامتحانات العامة (الملاحظة والشفوي ) (باربعة ايام ) للمناطق العادية و (بخمسة أيام ) للمناطق النائية كما يحسب لهم يوم الفراغ (بيوم واحد فقط )

(2) يحسب يوم العمل الواحد للأعضاء المشاركين للشهادة الثانوية الأزهرية في أعمال لجان سير الامتحانات العامة الملاحظة والشفوي ( بثلاثة أيام ) للمناطق العادية و ( بأربعة ايام ) المناطق النائية كما يحسب لهم يوم الفراغ ( يوم واحد فقط )

(3) تحسب المكافاة لكل من (الموجهين / معلمي التربية الرياضية والعسكرية الأخصائيين الاجتماعيين / مشرفي التغذية / أمناء المعامل / مندوب الأمن/ الإداريين / أمين المكتبة/ العمال) بواقع ( ثلاثة أيام من كل يوم عمل فعلى المناطق العادية و أربعة أيام للمناطق النائية.

(4) تحسب المكافأة لكل من (الشرطة / الزائرة الصحية / الطبيب) يحسب لهم أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين كما يحسب لهم يوم الفراغ بيوم واحد فقط