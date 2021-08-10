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مكافأة استثنائية للمشاركين بامتحانات الثانوية الأزهرية.. تعرف على التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر على زيادة مكافأة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية يصفة استثنائية للعام الدراسي 2020 / 2021 م لتكون على النحو التالى:


أولا:  مراكز توزيع الأسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية: -تحسب المكافاة بواقع ( أربعة أيام ) عن كل يوم عمل فعلي بمراكز توزيع الأسئلة للمناطق العادية و ( خمسة أيام للمناطق النائية مع منح رئيس المركز مكافاة (يومين)  قبل بداية عمل المركز للتحضير ومنح الأعضاء مكافاة (يوم واحد فقط ) عن أعمال التحضير بمركز توزیع الأسئلة الشهادة الثانوية الأزهرية. 


ثانيا:  لجان الامتحانات: -(1) يحسب يوم العمل الواحد لكل من رئيس اللجنة والمساعدين في أعمال لجان سير الامتحانات العامة (الملاحظة والشفوي ) (باربعة ايام ) للمناطق العادية و (بخمسة أيام ) للمناطق النائية كما يحسب لهم يوم الفراغ (بيوم واحد فقط ) 

 

(2) يحسب يوم العمل الواحد للأعضاء المشاركين للشهادة الثانوية الأزهرية في أعمال لجان سير الامتحانات العامة الملاحظة والشفوي ( بثلاثة أيام ) للمناطق العادية و ( بأربعة ايام ) المناطق النائية  كما يحسب لهم يوم الفراغ ( يوم واحد فقط ) 

 

(3) تحسب المكافاة لكل من (الموجهين / معلمي التربية والعسكرية الأخصائيين الاجتماعيين / مشرفي التغذية / أمناء المعامل / مندوب الأمن/ الإداريين / أمين المكتبة/ العمال)  بواقع ( ثلاثة أيام من كل يوم عمل فعلى المناطق العادية و أربعة أيام  للمناطق النائية. 

 

(4) تحسب المكافأة لكل من (الشرطة / الزائرة الصحية / الطبيب)  يحسب لهم أيام العمل الفعلية بواقع اليوم بيومين كما يحسب لهم يوم الفراغ بيوم واحد فقط

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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