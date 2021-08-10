شكرا لقرائتكم خبر عن 10 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان إقبالاً كثيفًا فى التقديم على اختبارات القدرات، وذلك وفقاً لأعداد المتقدمين من مكتب تنسيق القبول بالجامعات ليصل إلى 7035 متقدما فى مجال الفنون، و3280 فى مجال العمارة، وتأتى اختبارات القدرات بالكلية تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وإشراف الدكتور السيد قنديل عميد الكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم أن كلية الفنون الجميلة من أكثر الكليات التى تقدم لاختباراتها طلاب الثانوية العامة لاحتوائها على تخصصين متميزين وهما الفنون والعمارة، بجانب كونها ضمن أعرق الكليات الفنية على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن التقديم لاختبارات القدرات بالكلية يستمر حتى الخميس الموافق 19 أغسطس.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أنه إذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً، بجانب قياس التخيل وبناء وادراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللونى والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتى اختبارات قدرات لتخصص الفنون فى جزأين رئيسيين وهما اختبار الرسم و التصميم الابتكارى، أما اذا كانت ميول الطالب العمارة فينقسم الاختبار الى اختبار الرسم المعمارى والتشكيل والابتكار.

ويذكر أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل على موقع مكتب التنسيق

https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1

ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

مرحلة أداء الاختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

علما بأن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هى رقم جلوس الطالب فى الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.