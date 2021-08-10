شكرا لقرائتكم خبر عن فريق بحثى بحاسبات عين شمس يبتكر ممرضة آلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، اختبار أول روبوت "ممرضة آلية" من تنفيذ فريق بحثى من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم "شمس".

وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التى فرضتها الجائحة و ضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتى تعد قدر المستطاع، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب فى مصلحة القطاع الصحى بالدرجة الأولى.

وأكد الدكتور محمود المتينى أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الامكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل و يمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفى بالأغراض التى خصص لها.

وأشارت الدكتورة نجوى بدر أن الروبوت "شمس" يتحدث العربية ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاءه للمريض.

كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول كما يقوم بعمليات التعقيم.