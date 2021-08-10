شكرا لقرائتكم خبر عن العاملين بالمرافق: صرف 5 آلاف جنيه إعانات لأسر المتوفين بسبب "إصابة العمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هشام فؤاد رئيس النقابة العاملة للعاملين بالمرافق، عن حزمة جديدة من القرارات لخدمة العاملين، والصادرة عن مجلس إدارة "النقابة العامة"، أهمها تشكيل لجنة للوقوف على بحث التظلمات وحل المشكلات للعاملين المتضررين من أى مشكلة تخصهم أثناء العمل أو بسببه فى القطاعات الأربعة " الكهرباء ـ مياه الشرب ـ الصرف الصحى ـ الاسكان "، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعها شهريا للتواص مع تلك المشكلات، بالإضافة إلى الموافقة على صرف إعانة وقدرها 5000 جنيه لأى حالة وفاة تحدث أثناء العمل وبسببه فى القطاعات المذكورة ،بشرط أن تكون الوفاة بسبب اصابة عمل.

وأكد رئيس النقابة العامة هشام فؤاد، فى بيان، على أن هذه القرارات تأتى فى إطار حرص النقابة العامة على التواصل مع العاملين وبحث مطالبهم وعرضها على صناع القرار تمهيدا لحلها ،وكخطوة لتوحيد المزايا والخدمات المقدمة للعاملين فى تلك القطاعات الحيوية والاستراتيجية، موضحا أن هذه الخطوات وغيرها ستكون الحافز الأكبر للمزيد من العمل والإنتاج.

يذكر أن النقابة العامة للمرافق من أكبر النقابات عددا من حيث العضوية، وهى واحد من أهم النقابات العامة التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.