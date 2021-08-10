شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الإنجيلية تنظم مؤتمرا حول دور الدين فى دعم العيش المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الهيئة الإنجيلية اليوم الثلاثاء، مؤتمر عن دور الدين فى دعم العيش المشترك يشارك خلاله عدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء مجلس شيوخ وممثلين عن الأزهر والأوقاف وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأساتذة الجامعات.

ويبدأ المؤتمر اليوم بجلستين، الأولى تدور حول الفقه والتفسير ودعم العيش المشترك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية ويديرها الكاتب الصحفى محمود مسلم رئيس تحرير الوطن وعضو مجلس الشيوخ.

وتدور الجلسة الثانية حول العيش المشترك من النظرية للتطبيق، حيث يتم خلالها عرض نماذج من مبادرات المنتدى لدعم العيش المشترك ويشارك فيها الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى والدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد بكلية الآداب جامعة عين شمس، والدكتور طارق منصور وكيل كلية الآداب بجامعة عين شمس سابقا، ويدير الجلسة الإعلامى محمد عبدالرحمن رئيس تحرير موقع إعلام دوت كوم.

ويناقش المؤتمر غدا الأربعاء، الدور الثقافى لدعم مجتمع الاعتدال بجلسة يشارك فيها عدد من رؤساء تحرير الصحف وعلى رأسهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 والكاتب الصحفى عماد الدين الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والكاتب الصحفى محمد الباز رئيس تحرير الدستور، ويدير الجلسة الدكتورة مرفت أبو عوف أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية.