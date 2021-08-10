شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. إقبال على اختبارات القدرات للتربية الفنية بحلوان .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت كلية التربية الفنية جامعة حلوان إقبالاً كثيفًا في التقدم لاختبارات القدرات، وذلك وفقاً لأعداد المتقدمين من مكتب تنسيق القبول بالجامعات حيث وصل عدد المسجلين لاختبارات الكلية 2290 طالب وطالبة، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، وإشراف الدكتور محمود حامد عميد الكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم فى بيان، أن كليات جامعة حلوان الفنية متميزة ومتفردة لذا تشهد اقبالاً كثيفاً وهو ما تستعد له الجامعة بشكل جيد من خلال إجراءات احترازية مشددة، وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن التسجيل لاختبارات القدرات بالكلية متاح للطلاب و يستمر حتى الخميس الموافق 19 أغسطس.

وأشار الدكتور محمود حامد أن الاختبار بالكلية يقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون من خلال الأداء الفني في كل من التعبير الفني (الرسم) والتصميم الابتكار، مضيفاً أن خطوات التسجيل لاختبارات القدرات تتضمن الدخول والتسجيل علي موقع مكتب التنسيق https://tansik.egypt.gov.eg/Qodrat/Default.aspx?Certificate=1 ثم مرحلة أستلام كود الدفع من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ثم مرحلة استلام موعد الاختبار من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat ، مرحلة أداء الأختبار بالكلية بمقر الكليات، مرحلة معرفة النتيجة من موقع الجامعة http://app2.helwan.edu.eg/kodrat، علما أن الأوراق المطلوب احضارها أثناء اختبارات القدرات، هي رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل نوع قدرات وصورة شخصية.

























