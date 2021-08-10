شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تحويل عداد الكهرباء لقانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من المخالفين فى مجال البناء وأنهيت إجراءات التصالح مع المحليات، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى عداد قانونى يحمل اسم مالك الوحدة وليس رقم كودى، ليصبح سندا قانونيا للوحدة، وهى كالآتي:

1- جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من البطاقة الشخصية.

3-صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7-تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.