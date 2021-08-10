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عاوز تنقل ملكية سيارتك لشخص أخر.. تعرف على المستندات والإجراءات

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القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، أولًا عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ومن تلك المستندات:

 

1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

 

2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

 

3. - تقديم مستند شهادة براءة الذمة.

 

4. تقديم مستند شهادة المخالفات.

 

5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.

 

الإجراءات:

 

1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

 

2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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