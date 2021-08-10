شكرا لقرائتكم خبر عن عاوز تنقل ملكية سيارتك لشخص أخر.. تعرف على المستندات والإجراءات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية لملاك السيارات خدمة نقل قيد أو ملكية السيارة، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، أولًا عليك الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ومن تلك المستندات:
1. تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).
2. تقديم السند القانوني الناقل للملكية.
3. - تقديم مستند شهادة براءة الذمة.
4. تقديم مستند شهادة المخالفات.
5. تقديم مستند وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة.
الإجراءات:
1. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.
2. فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.