شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستعد لاستقبال جيانا فاروق صاحبة برونزية الكاراتيه بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعد مطار القاهرة الدولى، لاستقبال البطلة الأولمبية جيانا فاروق الحائزة على الميدالية البرونزية بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث وصل مطار القاهرة منذ قليل الأتوبيس المكشوف، والذى سوف يقلها إلى المركز الأوليمبى بالمعادى لحضور المؤتمر الصحفى .

كان مطار القاهرة قد استعد بوضع كافة الترتيبات بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدى إسحق والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى التى انتشر رجالها للتيسير على الجماهير التى ستتوافد لتهنئة البطلة المصرية.

من جانبها، استعدت شركة ميناء القاهرة الدولى لاستقبال الأبطال، حيث تم تشكيل فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال البعثة فور وصولهم علي الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما خصصت وزارة الطيران اتوبيس مكشوف يقل أفراد البعثة، كما هو متبع في وصول اللاعبين الحاصلين علي الميداليات.

وحصدت البعثة المصرية 6 ميداليات أولمبية متنوعة، مقسمة إلى ذهبية وفضية و4 برونزيات، عن طريق فريال اشرف فى الكاراتيه وأحمد الجندى فى الخماسى على مستوى الذهب والفضة على الترتيب، وحقق البرونزيات محمد إبراهيم كيشو لاعب المصارعة، وجيانا فاروق بطلة الكاراتيه وهداية ملاك وسيف عيسي لاعبا التايكوندو.

كما سطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندوجارسيا، تاريخا جديدا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.