شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الحالة المرورية أعلى كوبرى أكتوبر وطريق الكورنيش.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الخليج 365 بثا مباشرا، صباح اليوم الثلاثاء، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر بمحافظة القاهرة، حيث ظهرت بعض الكثافات المتحركة في الاتجاه القادم من الدقي، المتجه إلى ميدان التحرير، بينما تميز الاتجاه الآخر بالسيولة المرورية.

كما تم رصد حركة المرور بطريق الكورنيش، الاتجاه القادم من ميدان المؤسسة، ومنطقة المظلات، المتجه إلى ميدان التحرير، والاتجاه الآخر إلى ميدانا لمؤسسة وطريق إسكندرية الزراعي.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.