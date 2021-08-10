شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال المديريات والإدارات المستندات المطلوبة، للتقديم للصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى المقبل، موضحة أنه يتم استقبال ملفات الطلاب من قبل المدارس بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوى العام الإلكترونى من خلال المديريات.

وتابعت الوزارة: يجب على الطالب ضرورة احضار الاستمارة الالكترونية فى الملف ولن يقبل أى ملف بدونها وإحضار إيصال المصروفات، وشهادة ميلاد شهادة و4 صور، واستمارة النجاح الخاصة بالشهادة الإعدادية، مع تصويرها مع صور شخصية حديثة للطالب وصورة بطاقة ولى الأمر.



أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، عن أن العام الدراسى المقبل يبدأ يوم السبت 9 أكتوبر المقبل، وينتهى يوم الخميس 16 يونيو 2022، ويستمر لمدة 34 أسبوع، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوم للفصل الدراسى الأول و97 يوم للفصل الدراسى الثاني، على أن تكون أيام الدراسة الفعلية 190 يوماً بما يعادل 32 أسبوعاً.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور، وتبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 من نفس الشهر لمدة أسبوعين، ليبدأ بعدها الفصل الدراسى الثانى يوم السبت 19 فبراير 2022 وحتى الخميس 9 يونيو 2022.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو 2022 ، وامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022 والامتحانات النظرية للدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو 2022 أما الامتحانات العملية يوم السبت 11 يونيو 2022 .

وتابعت وزارة التربية والتعليم: تعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.