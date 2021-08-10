شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تستعد البنوك لاستقبال وطرح الـ10جنيهات والـ20 جنيهًا البلاستيك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ البنوك العاملة فى السوق المحلية، بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى، خلال الفترة المقبلة البالغة 3 أشهر، إجراء الاستعدادات الفنية اللازمة لطرح فئات العملة المصرية الأكثر تداولًا، وهى الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا فى صورتها البلاستيكية الجديدة وبتصميم جديد، بعد طباعتها فى مطبعة البنك المركزى المصرى الجديدة، بالعاصمة الإدارية، خلال شهر نوفمبر المقبل.. ويرصد ”الخليج 365” فى هذا التقرير الاستعدادات الفنية الخاصة بتلك الخطوة المهمة. وتجرى البنوك العاملة فى مصر الاستعدادات الفنية والاختبارات الخاصة بشبكة ماكينات الصراف الآلى ATM التى سوف تطرح الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة، عبر عمليات البرمجة الخاصة بنظام العمل المصرفى الرئيسى بالبنوك وماكينات الصراف الآلى التى سوف تتعرف على العناصر التصميمية والتأمينية لتلك الفئات الجديدة.

وتحدثت مصادر مصرفية مطلعة لـ"الخليج 365" حول طبيعة الاستعداد لاستقبال تلك الفئات قائلة "سيتم تعميم منشور خاص للعاملين بالبنوك بالعناصر التصميمية والتأمينية الخاصة بالـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة، وستقوم الأطقم الفنية بعمليات البرمجة الخاصة بالماكينات وتوسيع نطاق قبول تلك الفئات النقدية الجديدة بـATM، تسهيلًا على المواطنين". ويمكن للمواطن الحصول على الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التى تتجاوز 4500 فرعًا، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلى ATM والتى سيتم تجهيزها فنيًا لصرف تلك الفئات من ماكينات مخصصة لذلك تطرح تلك الفئات من العملة المصرية.

وسيتم طرح الـ10 جنيهات والـ20 جنيهًا البلاستيكية الجديدة وتداولها جنبًا إلى جنب مع نظيراتها الورقية المتداولة حاليًا، حيث يحرص البنك المركزى المصرى على مواكبة أحدث معايير طباعة وتأمين العملة الموجودة عالميًا.

وكان ”الخليج 365”، انفرد بخبر إنتاج فئات النقد المصرية الجديدة، فى صورة "بوليمر"، حيث سوف يتم بأحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة فى العالم.