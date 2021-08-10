وزير الري يطمئن على أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي.. ويتابع تأهيل خزان أسوان القديم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، يرافقه الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة، المشرف على مكتب الوزير، محافظة أسوان لتفقد مشروعات الموارد المائية والري.

والتقى عبد العاطي، اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أعرب عن ترحيبه بوزير الري، وتم مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة والعمل على الانتهاء منها فى موعدها المحدد طبقاً للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

وتفقد وزير الري أعمال الصيانة الدورية لمنشآت السد العالي، ومتابعة تقدم أعمال التأهيل الجارية لخزان اسوان القديم.

وقال عبد العاطى، إن وزارة الموارد المائية والرى حريصة على متابعة الحالة الإنشائية لكافة المنشآت المائية على مستوى الجمهورية للتأكد من حالة المنشأ وعلى رأسها السد العالي، وخزان أسوان القديم الجاري إعادة تأهيله حالياً وتغيير نظام التحكم في بواباته لاستخدام النظام الإلكتروني بديلاً عن النظام اليدوي.

وتفقد وزير الري، مفيض خزان أسوان ومحطتي الكهرباء الملحقة بالخزان، وتابع مع مسئولي الري بالمحافظة خطط ومعدلات تنفيذ أعمال تأهيل الترع بأسوان، موجهاً بزيادة معدلات التنفيذ ومراعاة ضبط الجودة.

ومن المقرر قيام عبد العاطى بزيارة لعدد من المشروعات التي تقوم بتنفيذ أنظمة الري الحديث بأقل تكلفة وأعلى كفاءة، ولقاء عدد من المنتفعين للتعرف على آرائهم وتجاربهم الناجحة.

وزار وزير الري، المركز الثقافى الأفريقى بمتحف النيل بأسوان والمسرح المكشوف الملحق به لتفقد أعمال التطوير التى تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الانتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.