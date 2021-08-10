شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2021.. استمرار تنظيم اختبارات القدرات بالجامعات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجامعات الحكومية اليوم الثلاثاء ، تنظيم اختبارات القدرات، وتستمر أعمال حجز وعقد اختبارات القدرات حتى 19 من نفس الشهر، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز الاختبارات المؤهلة لذلك.



وكان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 75 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعى الجديد 2021– 2022.



وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن موقع التنسيق الإلكتروني مستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021، مشيراً إلى أن الموقع متاح للطلاب خلال الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.



وتضم قائمة الكليات بالجامعات الحكومية التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك:



1- كليات الإعلام.



2- كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).



3- كليات الفنون التطبيقية.



4- كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.



5- كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.



6- كلية التربية الفنية جامعة المنيا.



7- شعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).



8- كليات التربية النوعية (الشعبة الفنية، والشعبة الموسيقية)، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).



9- كليات التربية الرياضية.



10- كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.



11- الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية).



12- كليات السياحة والفنادق.



13- كليات التمريض.