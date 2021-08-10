شكرا لقرائتكم خبر عن غلق باب الترشح لمنصب عميد طب القاهرة وإعلان القائمة المبدئية الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق جامعة القاهرة باب التقدم للترشح لمنصب عميد كلية الطب، يوم الخميس المقبل 12 اغسطس الجارى ، ومن المقرر أن يتم إعلان القائمة المبدئية بأسماء المترشحين والمتقدمين المنصب فى الثالثة عصرا من نفس اليوم .

وكانت جامعة القاهرة أعلنت عن فتح باب التقدم لمنصب عميد كلية الطب بجامعة القاهرة بداية من السبت 7 أغسطس وحتى الخميس 12 أغسطس الجارى.

وأكدت جامعة القاهرة أنه على الراغبين والمستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الراعبة بالقرار الوزاري رقم 293 لسنة 2021 فى الترشح لمنصب عميد الكلية التقدم بالأوراق المطلوبة وهى:-



1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول علية من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات

2- خطة العمل الخاصة بالترشح " أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية"

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية

5- عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومى"سارية"

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة

وأوضحت جامعة القاهرة، أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحا حتى الثانوية بعد الظهر.

وبحسب الجدول الزمنى لإجراء الترشح لمنصب عميد كلية الطب يستمر التقدم حتى 12 أغسطس وإعلان الأسماء المبدئية للمترشحين بعد الساعة 3 عصرا ، على أن يتم فتح باب الطعون يوم 15 أغسطس ويغلق فى اليوم التالى 16 أغسطس ، على أن يتم إعلان القائمة النهائية بأسماء المرشحين يوم الخميس 19 أغسطس.