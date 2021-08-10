شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إزاى تقدم لوظائف السكة الحديد الشاغرة والأوراق المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد عن وظائف شاغرة للمهندسين والحاصلين على دبلومات فنية من أجل سد احتياجاتها من المهندسين والوظائف الفنية، ويقدم ”الخليج 365” الإرشادات التي يمكن يعتمد عليها المواطن الراغب في التقديم لشغل هذه الوظائف خلال التقرير التالى:

1ـ إذا كان المتقدم مهندسا عليه أن يكون خريج هندسة إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها تخصص ميكانيكا أو كهرباء أو حاسبات ونظم أو مدني.

2ـ إذا كان يرغب التقدم لوظيفة فنية عليه أن يكون حاصل على دبلوم المعهد الفنى الصناعى أو دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام خمس سنوات أو ثلاث سنوات أو دبلوم التلمذة الصناعية أو معهد تكنولوجيا السكك الحديدية أو المدرسة الثانوية للنقل بوردان.

3ـ إذا كان مهندس عليه ألا يقل سنه عن 21 عاما وإذا كان سيتقدم لوظيفة فنية لا يقل سنه عن 18 عاما.

4ـ في جميع الوظائف الشاغرة يجب ألا يزيد سنه عن 30 عاما.

5ـ أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معافى نهائي منها أو معافى مؤقت.

6ـ يقدم حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد بقيمة 250 جنيه.

7ـ يرفق بطلب التقدم للوظيفة صور المؤهل الدراسي وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي سارية وشهادة الخدمة العسكرية و4 صور شخصية وصحيفة الحالة الجنائية باسم هيئة السكة الحديد وأصل حوالة بريدية باسم هيئة السكة الحديد ورقم التليفون المحمول الشخصي للمتقدم للتواصل عن طريق الواتس اب.

8ـ يرفق المتقدم للوظيفة إذا كان مهندسا سيرة ذاتية وشهادة عضوية نقابة المهندسين حديثة ( عام 2021) وكارنية نقابة المهندسين حديث ( عام 2021).

9ـ يقدم المتقدم للوظيفة ملفه وطلب الوظيفة باسم مدير شئون العاملين بالمنطقة التابع لها من واقع محل إقامته ببطاقة الرقم القومى.

10ـ يقدم ملفه مقر إدارة شئون العاملين بالمنطقة التابع لها هيئة مقسمة هيئة السكة الحديد إلى 6 مناطق وفق إعلان الوظائف الذى نشرته هيئة السكة الحديد.

11ـ ميعاد التقديم للوظائف من 9 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.