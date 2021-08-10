برلماني: "التنسيقية" كيان سياسي هدفه دمج أفكار الأحزاب السياسية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن، إن مؤتمرات الشباب أصبحت تعقد منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والهدف منها تمكين الشباب وإظهار الدور البارز للشباب في الجامعات والمدارس والخريجين، مؤكدًا أن الأكاديمية الوطنية للشباب أدت لتمكين الشباب على أرض الواقع.

وأضاف "فتحي"، في بيان، أن التمكين ليس في المجال السياسي فقط وإنما يتم عرض تجارب تنموية ناجحة للشباب وهذا ما ساعد الشباب في الترشح لانتخابات مجلس النواب في عام 2015، مشيرًا إلى أن هذه التجربة لخوض انتخابات مجلس النواب كانت في عام 2015 والتي لم يوفق فيها بعد وصوله لمرحلة الإعادة ساهمت في أن يستمر في حلمه وألا يتوقف.

ولفت فتحي، إلى أنه ينصح الشباب بأن يواصلوا السعي وراء حلمهم ويتعرفوا على نقاط القوة والضعف لدى الشباب لتطويرها والبناء عليها، ويجب على شباب المدارس والجامعات الاهتمام باتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية بشكل كبير، لأنه بدونها لم يكن سيصل لمنصبه وأصبح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب.

ووجه حديثه للشباب، قائلا: "لازم تجري ورا حلمك.. هتقع كتير ويحصل مشاكل كتير وده طبيعي لكن عليك بذل الجهد"، وتابع موجهًا نصائحه للشباب، قائلا: "كلمة واحدة هتحققلك كل حاجة في حياتك هو رضا والدك ووالدتك وهذا يساعدك في تحقيق العديد من النجاحات".

وكشف عضو مجلس النواب، عن أبرز الصفات التي تبحث عنها التنسيقية في المتقدمين لها، حيث إنها تبحث عن القادة الذين يقدرون على تقديم الخدمة والنفع للمواطن المصري في مختلف المجالات، قائلا: "مش أي حد معدي هنقوله أهلا وسهلا بيك"، مؤكدًا أن كيان التنسيقية يقدم للشباب التدريب من خلال لجان مختلفة هي لجان الدعم لجذب الشباب بأفكار مختلفة تماما وغير تقليدية.

وأوضح، أن التنسيقية اتفقت مع أفضل شركة في العالم معتمدة دوليًا لوضع معايير اختيار المتقدمين لها وأنه كان لابد من وجود كيان سياسي في مصر يعتمد على آليات التقييم المعتمدة دوليا ويتم تطبيقها على الأعضاء القدامى والجدد، مشيرا إلى أن أبرز معايير اختيار الشباب المتقدم للتنسيقية هي أن يكون المتقدم قادرا على اتخاذ القرار وأن يكون مؤثرا فيمن حوله وأن يكون قادرا على تنفيذ القرار على أرض الواقع، وهذا يساهم في سرعة تمكين الشباب ومن ثم يحصل على الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الشباب.

وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن التنسيقية كيان سياسي أطلق منذ عام 2018 وهدفه الرئيسي دمج أفكار الأحزاب السياسية في مصر، وأن أهداف التنسيقية هي تواجد الأحزاب في مكان واحد ويتبادلون الأفكار مع بعضهم البعض وينفذون ورقة تقدم في أكثر من مجال لتنفيذها على أرض الواقع لخدمة المواطنين.

واختتم حديثه أنه حدث تمكين حقيقي للشباب داخل التنسيقية من خلال وجود 6 نواب محافظين يشكلون مجلس أمناء التنسيقية و 22 نائبًا بالبرلمان و16 نائبًا بمجلس الشيوخ، بالإضافة إلى نخبة من الأطباء والرياضيين المنضمين للتنسيقية.

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