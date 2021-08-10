شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحانات الدور الثانى للدبلومات جاهزة وتشكيل اللجان وطباعة الأسئلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من كافة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية المقرر لها أن تنطلق الأسبوع المقبل، حيث تم تجهيز لجان السير وتعقيمها وتزويدها بكافة المستلزمات الوقائية لمكافحة العدوى بسبب فيروس كورونا، كما انهت الوزارة طباعة الأسئلة وإرسالها إلى مراكز التوزيع.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تقرر عقد امتحانات الدبلومات الفنية "دور ثان"لجميع النوعيات صناعي - زراعي - تجاري- فندقى للعام الدراسي 2020/2021 اعتبارا من السبت 14 أغسطس 2021 .

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، مستمرة حتى الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.



وأشارت الوزارة، إلى أنه تقدم حتى الآن 2886 طالبا وطالبة في جميع النوعيات بطلبات للاطلاع بإجمالي عدد أوراق امتحانية 6815 ورقة تمثل 110 مواد وتخصص.



وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التظلمات للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، يوم الخميس الموافق 2021/7/29 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 2021/8/12.