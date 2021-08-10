شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن تركيب 335 ألف عداد كودى للمخالفين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 335 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة التى تقدم أصحابها بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى من اجمالي مليون 650 ألف طلب حتى الآن.

وأضاف حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تسابق الزمن لإنهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 650 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وقال حمزة، إن الفرصة مازالت متاحة أمام المخالفين وسارقى التيار الكهربائي لتقنين وضع الكهرباء و تقديم طلب من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.

وتابع حمزة ، أن تركيب 2 مليون عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.