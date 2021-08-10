شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2021.. إعلان النتيجة إلكترونيا على الخليج 365 خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ينشر الخليج 365 خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث من المقرر أن تعلن النتيجة الأسبوع المقبل بعد انتهاء التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية للنتيحة.

وتعلن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2021 إلكترونيا ، حيث يتاح للطالب معرفة نتيجته فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى.

ولفتت الوزارة إلى أن مؤشرات نسب النجاح فى كل المواد التى انتهى تصحيحها "مطمئنة" تماما ومقاربة للسنوات الماضية، وأن الاختلاف الملحوظ ليس فى نسب النجاح العامة ولكن فى شرائح توزيع الدرجات وبشكل اوضح هذا يعود على نسبة من حصلوا على اكثر من 90%؜ او نسبة من حصلوا على مجموع ما بين 80% - 90% وهكذا.

وأوضحت الوزارة أنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها وبعد التشاور مع التعليم العالى ولن تصرح بأى شيء عن الدرجات قبل هذا المؤتمر منعا للبلبلة وكى لا نقدم معلومات منقوصة.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أغسطس الجارى.