شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تسيير "الأتوبيس الترددى" على الدائرى البديل للميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” في 10 معلومات كل ما تريد معرفته عن الأتوبيسات الترددية المخطط تسييرها على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بعد انتهاء خطة توسعته وتطويره التى تشرع الدولة في تنفيذها حاليا، وذلك خلال التقرير التالى:

1ـ الأتوبيسات الترددية التي سيتم تسييرها عبارة عن حافلات كبيرة ستعمل بالكهرباء

2ـ سيتم إنشاء 20 محطة انتظار بطول الطريق الدائرى لاستقلال الأتوبيسات الترددية منها

3ـ الأتوبيسات الترددية ستسير فى مسارات منعزلة على الدائرى

4ـ مخطط بدء تسيير الأتوبيسات الترددية خلال العام المقبل بعد انتهاء خطة تطوير الدائرى

5ـ مع تسيير الأتوبيسات الترددية سيتم وقف سير الميكروباص على الدائرى.

6ـ الأتوبيسات الترددية ستكون البديلة لسيارات الميكروباصات.

7ـ سيتم ربط محطات انتظار الأتوبيسات الترددية بمواقف الأقاليم التي سيتم إنشاءها في مناطق تقاطع الدائرى مع الطرق الرئيسية.

8ـ مخطط إنشاء سلالم كهربائية للصعود والنزول من محطة انتظار الأتوبيسات الترددية.

9ـ يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الفرنسية لتشغيل وتولى تسيير الأتوبيسات الترددية.

10ـ الهدف من تسيير الأتوبيسات الترددية تخفيف الزحام على الطريق الدائرى