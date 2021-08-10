شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة المبادرات الرئاسة لتحسين الصحة.. و250 مليار جنيه متوقع للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
ومن هذا المنطلق، تتضمن الخطة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، وبرامج التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل ، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية وبرامج تحسين الخصائص السكانية ، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وبرامج تطوير المعلومات الصحية.
وأكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022، أنه من المستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية إلى نحو 250 مليار جنيه في عام الخطة مقارنة بنحو 222 مليار جنيه العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 12.3%، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 144 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 136 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 5.5%.
وفيما يتعلق بناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع بالأسعار الجارية من حوالي 155 مليار جنيه عام 21/20 إلى نحو 174 مليار جنيه في عام الخطة ، مسجلا نسبة زيادة 12.3%.