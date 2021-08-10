شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة المبادرات الرئاسة لتحسين الصحة.. و250 مليار جنيه متوقع للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 الحرص علي مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى النهوض بصحة المواطنين وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وذلك اتفاقا ومستهدفات خطة التنمية متوسطة المدى ( 2018/2019 - 2021/2022 ) في مجال الخدمات الصحية.

ومن هذا المنطلق، تتضمن الخطة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة، وبرامج التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل ، وبرامج تطوير المستشفيات العلاجية، ووحدات الرعاية الصحية الأولية والأساسية وبرامج تحسين الخصائص السكانية ، وبرامج تطوير خدمات الرعاية العلاجية وخدمات الإسعاف، وبرامج الرعاية الصحية الموجهة للمناطق والقرى الأكثر احتياجا، وبرامج تطوير المعلومات الصحية.

وأكدت الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022، أنه من المستهدف أن يصل الإنتاج بالأسعار الجارية إلى نحو 250 مليار جنيه في عام الخطة مقارنة بنحو 222 مليار جنيه العام السابق وبنسبة زيادة قدرها 12.3%، وبالأسعار الثابتة إلى نحو 144 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 136 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 5.5%.

وفيما يتعلق بناتج القطاع، من المستهدف أن يرتفع بالأسعار الجارية من حوالي 155 مليار جنيه عام 21/20 إلى نحو 174 مليار جنيه في عام الخطة ، مسجلا نسبة زيادة 12.3%.