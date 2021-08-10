شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة "الأسقفية" يفتتح اليوم مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر اليوم الثلاثاء، افتتاح مؤتمر مجلس الكنائس الأسقفية الأفريقية المعروف باسم CAPA حيث يشارك في فعاليات المؤتمر ما يقرب من 20 من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى، على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري حيث تعقد الجلسات بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

وتناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام فى تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة فى بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلى وغيرها.

ومن جانبه، قال الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إن المؤتمر يستضيف عدد غير قليل من أساقفة إفريقيا لاسيما دول حوض النيل ويعضد العلاقات المصرية الإفريقية ويبني جسورًا من الثقة والتفاهم المشترك على أرضية المحبة والإخوة والشراكة مؤكدًا إن الجلسات تعتبر تدريب وتبادل خبرات بين المشاركين.

وأوضح رئيس الأساقفة فى بيان رسمى، أن برنامج المؤتمر يتضمن زيارات للكثير من المعالم السياحية المصرية الفرعونية والقبطية والإسلامية وذلك بهدف إظهار الوجه الحضاري لمصر كحاضنة للحضارات والتنوع الديني، مشيرًا إلى أن الافتتاح يبدأ بحفل عشاء في كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ثم تبدأ جلسات المؤتمر يوميًا بصلوات القداس الإلهى.

جدير بالذكر، أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الذى يرأسه الدكتور سامى فوزى يتضمن 10 دول إفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، إريتريا، إثيوبيا، جيبوتى، الصومال، تشاد، موريتانيا. ويعتبر الإقليم رقم 41 من أقاليم الكنيسة الأنجليكانية في العالم.