شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة قانونية.. حالات هامة لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل البعض من المواطنين، عن الحالات التي لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، و"الخليج 365" يوضح في النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتأتى الحالات التي لا يجوز فيها الطعن بالنقض أمام المحكمة كالأتى:.

1-الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

2-الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ألف جنيه.

3- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

6-لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

7- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.