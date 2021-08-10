شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بصيامها.. 10 معلومات عن السيدة مريم العذراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بصوم السيدة مريم العذراء والذى بدأ السبت الماضى 7 أغسطس، حيث يستمر لمدة 15 يوما، وينتهى فى يوم 22 أغسطس الجارى، ويعتبر للسيدة العذراء مريم مكانة كبيرة بين الطوائف المسيحية، حيث يوافق يوم 16 مسرى فى التقويم القبطى.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن السيدة مريم العذراء.

1 - ولدت فى مدينة الناصرة فى الشام حيث كان والداها يقيمان

2 - بلغت مريم من العمر 3 سنوات مضت بها أمها إلى الهيكل حيث أقامت فيه 12 سنة.

3 – بعد وفاة والداها تشاور الكهنة لكى يودعوها عند من يحفظها، لأنه لا يجوز لهم إبقائها فى الهيكل بعد هذه السن.

4 – فقرر الكهنة أن يخطبوا لها رسميًا لشخصٍ يحل له أن يرعاها ويهتم بشئونها، فجمعوا من سبط يهوذا 12 رجلًا أتقياء ليودعوها عند أحدهم وأخذوا عصيهم وأدخلوها إلى الهيكل، فأتت حمامة ووقفت على عصا يوسف النجار، فعلموا أن هذا الأمر من السماء لأن يوسف كان صِديقًا بارًا، فتسلمها وظلت عنده إلى أن أتى إليها الملاك جبرائيل وبشرها بتجسد الابن منها.

5 - بعد صعود السيد المسيح إلى السماء، حيث كانت العذراء مريم ملازمة الصلاة فى القبر المقدس ومنتظرة ذلك الوقت السعيد الذى فيه تُحَل من رباطات الجسد، أعلمها الروح القدس بانتقالها سريعًا من هذا العالم الزائل.

6 - لم يكن توما الرسول حاضرًا وقت وفاتها واتفق حضوره عند دفنها فرأى جسدها الطاهر مع الملائكة صاعدين به، فقال له أحدهم: "أسرع وقبِّل جسد الطاهرة مريم"، فأسرع وقبَّله.

7 - باركت السيدة العذراء أرض ببركة خاصة مرتين: الأولى في اختصاصها مصر للهروب إليها مع الطفل يسوع ويوسف النجار من وجه هيرودس، والثانية في تجليها في مناظر روحانية نورانية داخل قباب الكنيسة المدشنة على اسمها الطاهر في منطقة الزيتون من ضواحي مدينة القاهرة وفوقها وذلك في يوم 2 إبريل سنة 1968 م. (24 برمهات سنة 1684 ش.) والذى استمر لعدة ليالي متوالية.

8 - تُعيِّد الكنيسة بتذكار ميلادها في يوم الأول من بشنس، وتذكار دخولها الهيكل في الثالث من شهر كيهك، وتذكار نياحتها في الحادي والعشرين من شهر طوبة، وتذكار صعود جسدها إلى السماء في يوم السادس عشر من شهر مسرى.

9 – كان تذكار بناء أول كنيسة على اسمها فى الحادي والعشرين من شهر بؤونة، وتذكار تكريس الكنيسة التي على اسمها بدير المحرق والتي باركها السيد المسيح بحلوله فيها مع تلاميذه وقت تكريسها في السادس من شهر هاتور، وتذكار تجليها في كنيسة الزيتون في 24 برمهات.

10 - بنيت أول كنيسة على اسمها بمدينة فيلبى، وذلك أنه لما بشر الرسولان بولس وبرنابا بين الأمم آمن كثيرون منهم بمدينة فيلبي وبنوا فيها كنيسة على اسم البتول والدة الإله.