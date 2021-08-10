شكرا لقرائتكم خبر عن الآثار: حملات تفتيشية مفاجئة على المقاصد السياحية حول الإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، أن عدد السائحين زاد أضعاف فى آخر 4 أو 5 أشهر داخل مصر رغم جائحة كورونا، مؤكدا أن الدول تثق فى الإجراءات المصرية المتبعة للوقاية من كورونا، لذلك ترسل مواطنيها للسياحة بها، مبينا بالقول: "مين دولة هتاخد مخاطرة سياسية وتبعت مواطنيها علشان يمرضوا؟ دى فيها حكومات هتتشال".

وأضاف العنانى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن مصر بها برامج ترفيهية وثقافية لاستقبال السياح الأجانب فى كل المقاصد السياحية المصرية، موضحا أن السياح الروس سعداء بعوتهم إلى المقاصد السياحية المصرية مرة أخرى، ويؤكدون تكرار زيارتهم إلى مصر فى السنوات الماضية، لذلك عادوا مرة أخرى لزيارتها.

وأشار الوزير، إلى القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على المنتجعات والمقاصد السياحية المصرية، للتأكد من الانضباط واتباع الإجراءات الاحترازية، مشددا على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على مناطق أوروبا الغربية، قائلا: "لدينا أمريكا وألمان ولكن ليست بمعدلات كبيرة، ومصر بها مناطق مثل شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا والساحل الشمالى أكثر أمنا فى أى عاصمة فى العالم فى ظروف الكورونا، لأن تلك الأماكن مكشوفة"، كما قال الوزير عن السياحة البيئة: "الدولة تبذل حاليا جهودا كبيرا فى تنمية سياحة اليخوت".