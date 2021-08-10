شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح أسباب رفض بعض طلبات تركيب العداد الكودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك بعض الأسباب لرفض طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية من خلال المنصة الموحدة الإلكترونية، وعلى رأسها مخالفة قواعد الطيران المدنى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن من بين الأسباب التي لن تسمح للمواطن بتقديم طلب تركيب عداد كهرباء كودى هى :

1- المبانى التى لم يتم طلائها من الخارج.

2- المبانى التى تخالف شروط و قواعد الطيران المدني والمناطق الأثرية.

3- لن يتم تركيب عدادات كودية للمبانى التى لا تلتزم بالمسافات الآمنة لخطوط الكهرباء وهى كالأتي:

1- 25 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- 13 متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- 5 أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- 5 أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- 2 متر في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.