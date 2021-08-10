شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل اجتماع لجنة تنظيم إيراد النهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعاتها بشكل دورى، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد النيل للعام المائى الحالى، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول، والوقوف على الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم تفاصيل اجتماع اللجنة.

1- تم التكليف بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجارى تنفيذها حالياً.

2- أكدت اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة .

3- تم رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

4- ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.

5- تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل ، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي .

6- تم إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر.

7- رصد كافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدي للنيابة العسكرية، للحفاظ على المجارى المائية وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية بما يضمن حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

8- أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.