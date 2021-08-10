شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توجيه الرئيس بعلاج "مريم".. نقل الطفلة مريضة تساقط الشعر لمعهد ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه وجه فريقا طبيا على رأسهم مدير إدارة المستشفيات لمنزل الطفلة مريم أحمد كيلانى، وتوقيع الكشف الطبي المبدئي عليها، ذلك تنفيذا لاستجابة الرئيس لمناشدة والد الطفلة، والمقيمة بنزلة العرين بمركز أبوكبير، وتبلغ من العمر 6 سنوات، وتعانى من مشكلة تساقط الشعر منذ طفولتها، والذى يعرضها للتنمر، ويؤدى لسوء حالتها النفسية.

وأضاف أنه تنفيذا لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، نقلت الطفلة بسيارة الإسعاف إلى معهد ناصر بالقاهرة مساء أمس الاثنين، لإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للطفلة، بعد اتخاذ القرار المناسب للعلاج.

وقدمت والدة الطفلة الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على هذه الاستجابة السريعة، والتحرك مباشرة للبدء في علاج نجلتها، معربة عن سعادتها البالغة هى ونجلتها وجميع أفراد الأسرة، فور تلقيها مكالمة هاتفية باستجابة فخامة الرئيس لعلاج مريم.