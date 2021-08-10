للحاصلين على الثانوية.. أغسطس آخر موعد للتقديم في برنامج المنح من الوكالة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن آخر موعد للتقديم في برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يوم 10 أغسطس الجاري، قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ويقدم البرنامج منحًا دراسية لـ140 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة، من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2021/2022 للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.

وأضاف بيان للوزارة، الاثنين، أنه إذا لم تقم بملء كل البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل بعد، يرجى التأكد من إكمال البيانات وإتمام التسجيل وإرسال الإستمارة قبل 10 أغسطس الجاري، مضيفة: "إذا كنت لم تتقدم بعد، فهذه هي فرصتك".

للمزيد من المعلومات عن برنامج المنح الجامعية بما في ذلك تفاصيل المزايا ومتطلبات التقديم واستمارة التقديم برجاء زيارة الموقع التالي: https://bit.ly/برنامج_المنح_الجامعية_٢

وللاستفسارات برجاء التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected] أو الاتصال على رقم: 0225872277.