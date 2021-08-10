الداخلية تكشف حقيقة دفن طفل حيًا منذ 9 سنوات بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن العثور على جثة لأحد الأطفال تم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض بكفر الشيخ، وضبط مروج الشائعة.

رصدت أجهزة الأمن وزارة الداخلية ملابسات تداول خبرا على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن العثور على جثة لأحد الأطفال، كانت مختفية منذ 9 أعوام، وتم دفنها حية إثر خلافات على قطعة أرض كائنة بمنطقة سيدى سالم بمحافظة كفر الشيخ، مما أدى إلى خلق حالة من القلق لدى المواطنين.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره، وتبين عدم تحرير محاضر أو بلاغات بوقائع مماثلة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد ناشر الخبر وتبين أنه "عاطل"، مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبطه وبحوزته (هاتف محمول - جهاز تابلت)، وبمواجهته أقر بقيامه بنشر الخبر المشار إليه دون التأكد من صحته بغرض تحقيق نسب مشاركة عالية على صفحته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.​