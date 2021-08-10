شكرا لقرائتكم خبر عن نجاة كلب و وفاة آخر نتيجة حريق بشقة سكنية بالدقي.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب فى شقة سكنية بجوار مسجد مصطفى محمود بالجيزة، أسفر عن وفاة كلب ونجاة آخر، يأتى ذلك أثناء مرور المتابعة الميدانية لحى الدقى تلاحظ وجود حريق في شقة سكنية بالطابق الثالث بالعقار رقم 4 شارع الثمار بجوار مسجد مصطفى محمود.

وتم اخطار عمليات المحافظة بمعرفة رئيس الحى اللواء أحمد عبدالفتاح ، وكذا الحماية المدنية وشركة الكهرباء والغاز ومرفق الأسعاف والتواجد الميدانى لقسم شرطه الدقى.

وتم إخماد الحريق الذي تصاعد حتي سطح العقار، والذى تصادف وجود عدد 2 كلب خاص بسيدة من قاطنى العقار، وتوفى احداهما متاثراً من انبعاث الدخان.