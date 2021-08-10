شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يعلن نتيجة تصفيات بطولة كرة القدم على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم تصفيات منتخبات المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لبطولة كرة الطائرة (قطاعات) واتسمت بروح التنافس بين منتخبات المناطق المشاركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع المشاركين فى البطولة من طلاب وهيئة إشراف.





وجاءت نتيجة التصفيات كالتالى:-

أولاً قطاع الإسكندرية وكانت المنافسة بين مناطق ( الإسكندرية– البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية - جنوب سيناء) وأقيمت التصفيات على ملعب معهد بنين إسكندرية (البحيرة والقليوبية).

ثانياً قطاع بورسعيد وكانت المنافسة بين مناطق( بور سعيد – المنوفية – الدقهلية – دمياط – الإسماعيلية) وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتا ( المنوفية ودمياط ) وذلك على ملاعب صالة 6 أكتوبر المغطاة.

ثالثاً قطاع بنى سويف وكانت المنافسة بين مناطق( بنى سويف – الجيزة – الفيوم – المنيا – الوادى الجديد – القاهرة ) وذلك على ملاعب الصالة المغطاة ببنى سويف وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتا ( بنى سويف والجيزة).

رابعاً قطاع الأقصر وكانت المنافسة بين مناطق( الأقصر – أسوان – قنا – البحر الأحمر – أسيوط ) وذلك على ملاعب مركز التنمية الرياضية بطيبة. وصعد إلى النهائيات المركزية منطقتا (أسيوط والأقصر).

على أن تكون التصفية على مستوى الجمهورية لتحديد المراكز الأربعة الأولى لبطولة كرة اليد للمرحلة الثانوية بنين خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجارى بمدينة الإسكندرية.