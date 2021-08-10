شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية: نتعاون مع نقابة المهن الموسيقية لاكتشاف أصوات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عمرو الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أهمية البرتوكول الذى تم توقيعه اليوم مع نقابة الموسيقيين، ونقابة المهن السينمائية، موضحا أن هذا البروتوكول يعد استكمالا للبروتوكولات التي تم التوقيع عليها قبل ذلك مع نقابة المهن التمثيلية.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه سيكون هناك تعاون مع نقابة الموسيقيين خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات منها اكتشاف الأصوات الجديدة.

وتابع عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: نتفق مع نقابة الموسيقيين في عمل حاجة لخدمة الأصوات الجديدة.

وفى وقت سابق وقع مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية، متمثلة في النقيب الفنان هانى شاكر، وحضر توقيع البروتوكول رئيس مجلس الإدارة حسن عبد الله، وعضو مجلس الإدارة عمرو الفقي، والرئيس التنفيذي للتشغيل المهندس حسام صالح، وحسام مصطفى رئيس القطاع المالى.