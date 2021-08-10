شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية بجوائز 90 ألف جنيه بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عن المسابقة التى تجريها اللجنة العليا لجائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى وفق الخطاب الوارد من المستشار حسين مصطفى فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة، وذلك فى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قضايا الدولة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الخطاب جاء فيه: "قررت اللجنة العليا المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور محمد شوقى الفنجرى لصالح جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامى بجلستها المنعقدة فى 10 / 4 / 2021م، لمسابقة عام 2021م ما يلى:

أولا: تخصيص مبلغ قدره 40,000 جنيه " أربعون ألف جنيه " لجائزتين أصليتين بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 20,000 جم " عشرين الف جنيه " فى أى من الموضوعين الآتيين والجائزة مفتوحة لجميع المواطنين، وأبناء الأمة الإسلامية

۱- مواجهة الأوبئة فى الفكر الإسلامى.

2- تجديد الخطاب الدعوى ومواجهة الانحراف الفكرى.

ثانيًا: تخصيص مبلغ مقداره 30,000 جنيه "ثلاثون ألف جنيه" لعدد 3 جوائز تقديرية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 10,000جم " عشرة آلاف جنيه " فى أى من الموضوعين السابقين.

ثالثًا: تخصيص مبلغ مقداره 20,000 جنيه " عشرون ألف جنيه " لعدد 4 جوائز تشجيعية للبحوث الجيدة غير الفائزة بالجوائز التقديرية والأصلية بحيث لا تقل قيمة الجائزة الواحدة عن 5000 جم " خمسة آلاف جنيه " فى أى من الموضوعين السابقين.

ويقدم البحث بموجب إيصال بمكتب رئيس هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية فى ميعاد غايته 31 يناير 2022م، وذلك من 3 نسخ بما لا يقل عن 70 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، وعدد ثلاث ملخصات للبحث بما لا يقل عن عشر صفحات ولا يجاوز عشرين صفحة، بحيث يتضمن موجزاً للبحث بجميع عناصره لأنه يخضع للفحص بصفة مبدئية ليكون مؤشراً لإحالة البحث للتحكيم من عدمه، ويستبعد البحث من المسابقة فى حالة عدم الالتزام بهذه الشروط.

ويشترط فى البحث أن يكون معدا للمسابقة ولم يسبق نشره أو تقديمه لأية جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تنفع الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة، وألا يكون صاحبه قد سبق له الحصول على جائزة أصلية فى المسابقة خلال ثلاث سنوات سابقة لإتاحة الفرصة لغيره، وللجنة شئون الوقف طبع أى بحث فائز متى قدرت ذلك دون أى حق قبلها، وسيقام حفل توزيع الجوائز على الفائزين فى المسابقة بالنادى النهرى لهيئة قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك يوم الخميس الأخير من شهر أبريل من كل عام.