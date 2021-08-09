شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى تنصيب راعيا بسنورس الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الاثنين، في حفل تنصيب القس ماجد وديع، راعيًا للكنيسةالإنجيلية بسنورس بمحافظة الفيوم، بحضور القس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق، وعماد سعد حمودة،عضو مجلس النواب والمهندس محمود هاشم، رئيس مجلس المدينة، والقس نجاح كريم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى وعدد من القياداتالدينية والشعبية بالمحافظة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، بعنوان: "من هو قريبي" وقال: "قريبي هو من يصنع معي الرحمة، من يرد على الشر بالخير، منيتجاوز الشر بالخير، لأن الشر يولد شرًّا، والخوف يزرع خوفًا، أما الخير يزرع خيرًا، والغفران لا حدود له لأنه محبة، والغفران هو المفهومالعميق لمواجهة الشر بالخير".

وأضاف رئيس الإنجيلية، في كلمته: "سعيد جدًّا بوجودي معكم اليوم، وبأن ألتقي شعب كنيسة سنورس. كما أقدم خالص التهنئة للقسماجد وديع وأسرته وشعب الكنيسة، بمناسبة تنصيبه راعيًا للكنيسة الإنجيلية بسنورس".

وشارك في مراسم الاحتفال القس خليل إبراهيم، رئيس مجلس الكنيسة الإنجيلية بسنورس الفيوم، والقس سمير يونان، راعي الكنيسةالإنجيلية بالفيوم، والقس وائل رمسيس، سكرتير مجمع الأقاليم الوسطى، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخبسنودس النيل، والشيخ ميشيل عياد شيخ الكنيسة الإنجيلية بسنورس.