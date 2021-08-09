شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط توافق على النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية إلى 230 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوى العام للعام الدراسى 2021/2022 مجموع 235 درجة إلى 230 درجة، وذلك تحقيقًا لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى العام ونظرًا لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى العام ببعض مدارس المرحلة الثانوية.

وذكر عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم أنه تم توجيه الإدارات التعليمية بتسكين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة بالمدارس الثانوية الشاغرة التابعة لها، مع أخذ تعهد على ولى الأمر بعدم مطالبته بتحويل نجله طوال فترة الدارسة بتلك المرحلة لتفادى حدوث كثافات عالية بباقى المدارس.