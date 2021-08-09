شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: إضافة 34 ألف ميجا للأحمال.. و36 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع الكهرباء واهتمامه به كان بداية حقيقية للتغيير والتطوير في هذا القطاع، حيث إن توفير الكهرباء أمن قومى، ووصلنا في الأحمال الكهربائية إلى مقاييس لم تحدث قبل ذلك.

واضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه تم إضافة 33800 ميجا وات للأحمال الكهربائية، وهناك احتياطي يصل إلى أكثر من 11 ألف ميجا وات، وأصبحنا نصدر الكهرباء للخارج.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: أدخلنا الفترة الماضية 28500 ميجا وات للأحمال الكهربائية، كما اشتغلنا على جودة التوزيع الكهربائى وشبكات الكهرباء وضاعفنا مقومات محولات كهربائية وضاعفنا الخطوط الهوائية التي تنقل لمحافظات الصعيد والدلتا مرة ونصف عن 2014، موضحا أن هناك 36 مليار جنيه لتطوير شبكات توزيع الكهرباء وهو ما يمثل 9 أضعاف ما كان ينفق على شبكات توزيع الكهرباء وما زلنا نعمل على تطوير هذه الشبكات.