شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة: تشكيل لجان بكل قرية لوضع تصور لشكلها بعد التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد جمال منسق القطاع المركزى بمؤسسة حياة كريمة، إنه منذ إطلاق مبادرة حياة كريمة في يناير 2019 ، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية تكاتف جميع الجهات في الدولة الحكومية والخاصة والمجتمع المدنى في آن، فيعملون بشراكة لخدمة الأهالى في الريف المصرى.

وأضاف منسق القطاع المركزى بمؤسسة حياة كريمة، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن المحافظات تعمل بشكل جيد جدا وتنسق بين جميع الجهات كى يتم التطوير بشكل يليق بالريف المصرى .

وأوضح منسق القطاع المركزى بمؤسسة حياة كريمة، أنه يتم إشراك المواطنين في تطوير القرى، من خلال تشكيل لجان مجتمعية في كل قرية تضم كبار رجال القرية لوضع تصور لشكل القرية النهائي بعد التطوير.