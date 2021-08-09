شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة تنشيط السياحة: نسبة الإشغال بالفنادق وصلت لـ 70% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن السياحة الروسية حتى 2015 كانت رقما كبيرا في معادلة السياحة بمصر، موضحا أن هناك تزايدا في أعداد الدول التي يأتي منها السياح لمصر، وعودة السياحة الروسية يعد طمأنينة لأسواق سياحة أخرى ، وهناك 5 رحلات روسية لشرم الشيخ و5 رحلات للغردقة في الأسبوع، وعدد الرحلة يضم 522 راكبا، كما أن نسبة الإشغال في الفنادق وصلت لـ 70 %، وهناك عدد كبير من السياحة العربية.

وقال رئيس هيئة تنشيط السياحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه تم تطوير أسواق كثيرة لجلب السياحة لتعويض السياحة الروسية التي انقطعت خلال الفترة الماضية، بجانب تطوير قطاع الأعمال السياحية.

ولفت رئيس هيئة تنشيط السياحة، إلى أن مصر من الدول القلائل على مستوى العالم التي فتحت السياحة في يوليو 2020 ولم نغلق مرة أخرى في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عودة السياحة الروسية ووصول أول رحلات روسية للغردقة وشرم الشيخ هو اعتراف كبير بتطوير شامل في منظومة الأمن والصحة في مصر.