في احتفال الطرق الصوفية بالعام الهجري.. نقيب الأشراف: النبي ضرب أروع الأمثلة في حبه لوطنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال سماحة السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، إن هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تجلت خلالها العديد من الرسائل والدروس والعبر، التي يجب أن نتأسى بها جميعًا سواء ما يتعلق بحب الوطن أو الصبر واليقين، بأن لكل ابتلاء نهاية وأنه مهما طالت الأزمات فلابد أن يعقبها نصر وتأييد من الله عز وجل.

وأشار نقيب الأشراف خلال مشاركته في احتفال مشيخة الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد، بمسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، الاثنين، إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضرب لنا أعظم الأمثلة في حبه لوطنه فقال: "والله إنك لخير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ليفند مزاعم الجماعات المتطرفة بأن الأوطان مجرد حفنة تراب تتلاشى أمام أطماعهم، داعيًا إلى استلهام القيم النبيلة والعظيمة للهجرة والعمل على نشر القيم والأخلاق الإسلامية الحميدة في مجتمعاتنا، وتعزيز مبادئ الأخوة والتسامح والرحمة التي جسدتها الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة للهجرة النبوية الشريفة بين جميع البشر، ليعُم الخير والأمن والسلام على البشرية جمعاء".

وتوجه نقيب الأشراف، إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يحفظ مصر ويمن عليها بنعمة الأمن والأمان وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه صلاح العباد وأمن البلاد، وأن يكافئ قائدها خير مكافأة لما قدمه ويقدمه كل يوم من إنجازات عظيمة رغم التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية، وأن يحفظ جيشها ويبارك شعبها.

وقدم السيد محمود الشريف، التهنئة إلى التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1443.