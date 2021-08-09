الساعة بـ5000 جنيه.. مجدي الجلاد يكشف: كيف تصبح مُذيعاً بفلوسك؟!

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدَّث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" التي تضم (الخليج 365) و(يلّاكورة)، و(الكونسلتو)، خلال حوار خاص مع "أهل الميديا" - عن الإعلام ودوره في بناء المجتمع واحترامه للمتلقي، ونوعية برامج التوك شو المُنتشرة وسماسرة الفضائيات، واصفًا الهجوم على "الشركة المتحدة" واتهامها بإضعاف الإعلام المصري، بـ"كوميديا مُضحكة مُبكية".

وتساءل الجلاد: "أين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من القنوات التي تؤجر الوقت لأي حد عايز يبقى (مذيع وإعلامي).. وتبيع الفقرات لضيوف وشركات وأطباء؟!.. صاحب القناة قاعد على البحر والفلوس بتدخل حسابه.. والضحايا سُمعة الإعلام المصري، والمواطن الذي يقع فريسة لنصابين جدد بيطلعوا على الشاشة".

وأضاف: "يسألني مواطن عادي في الشارع (لماذا لا تعود إلى التليفزيون؟!)، فأرد عليه (تيجي انت تقدم برنامج في التليفزيون؟!).. للأسف هذه هي الحقيقة؛ بعض القنوات أصبحت للإيجار".

واستطرد الجلاد: "لو معاك 5000 جنيه هتشتري ساعة في قناة وتطلع تقول فيها اللي انت عايزه.. ويا سلام لو خليتهم 8000 جنيه؛ هتاخد الساعة في فترة المساء والسهرة"!

وتابع: "الوصفة معروفة لدى هؤلاء: استديو (محندق) وعدد محدود من العاملين وإمكانات متواضعة.. وبرنامج توك شو عادي ومش مصروف عليه.. وباقي ساعات البث مِتْبَاعَة ومتأجَّرَة مفروش.. والمدهش إنك لما تقعد مع حَد فيهم تلاقيه لابس نضارته الماركة وبيكلمك عن تاريخه كخبير إعلامي وصانع محطات وبرامج ومتعلم بره.. والمُشاهد لا حول له ولا قوة"!

ونوه الجلاد بأن "هناك أطباءَ أسسوا شركات واستأجروا قنوات كبيرة وبرامج وعملوا (بزنس بملايين)، والضيف يدفع تمن استضافته؛ لأن عيادته هتشتغل لما يطلع في التليفزيون.. وصاحب القناة يقبض من الكل.. وبعدين يطلع يتكلم وينظَّر عن الإعلام والمهنية والمسؤولية الوطنية.. مسخرة بصراحة!".

وذكر رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام" أن "هناك سماسرة فتحوا شركات.. يستأجرون ساعات بنظام (الجملة) من القنوات ثم يؤجرونها (تجزئة) للحالمين بالطلوع في التليفزيون.. المُذيع دافع والفقرات متباعة والمُشاهد مخدوع لا حول له ولا قوة!".. مُتسائلاً: كيف يفعل أصحاب فضائيات ذلك؟!.. ثم يهاجمون "الشركة المتحدة"، ويتهمونها بإضعاف الإعلام المصري.. كوميديا مُضحكة مُبكية.​

للتفاصيل.. مجدي الجلاد يكشف كواليس ومفاجآت في حوار خاص لـ"أهل الميديا".. (اضغط هنا)