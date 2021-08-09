شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تغلق مسجد أبو عش بالفيوم لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الإثنين، غلق مسجد أبو عش بإدارة أوقاف ابشواي – مديرية أوقاف الفيوم، لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية، وذلك بناء على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الفيوم.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد، والتأكد من ضمان عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله (صلى الله عليه وسلم) وعمارة بيوت الله (عز وجل) لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية ، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة .