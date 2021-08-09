شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 95 كيلو كبدة ولحمة مفرومة للحواوشى بمحلات شهيرة فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام حى الدقى صباح اليوم بحملة بالتنسيق مع الصحة والطب البيطرى والبيئة تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، وذلك فى شارع سليمان جوهر وشارع الدقى وشارع التحرير، وأسفرت الحملة على ضبط 50 كيلو لحوم ذبح خارج المجزر فى مطعم بشارع الدقى.

وكذا ضبط 25 كيلو لحم مفروم (حواوشي) منتهى الصلاحية و20 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى من محل شهير بشارع التحرير، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين لبعض المحلات، وتم تحرير محاضر مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لذلك.