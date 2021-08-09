شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة: مصر جاهزة لاستقبال سائحى كافة دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن عودة السياحة الروسية كللت جهودا كثيرة بذلت على مدار السنوات الماضية، لتصل اليوم 3 رحلات إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد جاهزية مصر لاستقبال سائحى كافة دول العالم، مشيرا إلى احترام قرارات الدول.

ولفت إلى أن كافة تقارير الوفود الروسية على مدار السنوات السابقة كانت إيجابية، مشيرا إلى وصول طائرتين إلى مطار الغردقة وطائرة إلى شرم الشيخ بإجمالى أكثر من ألف سائح.

وأعرب عن أمنيته بعودة السياحة الروسية لمصر إلى سابق عهدها، عبر زيادة عدد السائحين خلال الفترة المقبلة، متوقعا وصول 12 رحلة أسبوعية إلى مطارى شرم الشيخ والغردقة خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن متحفى الغردقة وشرم الشيخ، سيخلق تنافسية إضافية للمنتجعات السياحية.

وأوضح أنه من المقرر افتتاح متحف العاصمة الإدارية، وقصر محمد على فى شبرا بعد سنوات من الغلق، وطريق الكباش خلال 2021.

وحول موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير قال «حفلة المتحف ستكون على غرار موكب المومياوات فى أهمية الحدث، الموعد سيتحدد وفقا لظروف كورونا فى العالم، مش عايز الافتتاح يحدث والرؤساء والملوك يعتذروا عشان كورونا»، متوقعا افتتاح المتحف الكبير بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأشار إلى انتهاء الأعمال الهندسية للمتحف الكبير بنسبة تتخطى 99%، ليتبقى الشق المرتبط بالمطاعم والكافتريات.