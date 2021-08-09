شكرا لقرائتكم خبر عن "لو مسافر".. كيف تحصل على لقاح كورونا بشهادة معتمدة.. "الصحة" تكشف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن الدولة استطاعت توفير لقاح جونسون آند جونسون بكمية كافية واللقاح مكون من جرعة واحدة، وذلك لمن يرغب في السفر بشهادة بي آر كيو.

وأضاف عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة وساعة" مع قصواء الخلالي على إذاعة "نغم اف ام"، أن التسجيل في موقع وزارة الصحة ويملئ الخانات الخاصة ويختار مراكز التطعيم من أجل السفر وتصل إليه رسالة في خلال 72 ساعة وهناك 126 مركزا مؤهلا لاستخراج الشهادة المميكنة.

وأوضح أنه في ضوء احتمالية وجود موجة رابعة كما قيل من الكثيرين، فأن الوزارة ترفع درجة الاستعداد القصوى، وتشدد على التسجيل بالموقع الرسمي لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وتابع رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن هناك حرص من الدولة على توفير كافة السبل لتوفير اللقاح، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تلبية طلبات الراغبين في السفر كانت هناك توجيهات لتوفير اللقاحات المعتمدة للدول التي تريد لقاحات بعينها.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، أن هناك تزايدًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومشيرا إلى أن الوضع داخل مصر مطمئن جداً، ونعمل على رصد الحالات المصابة مع فرض الإجراءات الاحترازية.