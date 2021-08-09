الخليج 365: الرياضة حياة.. شعار الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها ملف كامل بعنوان "الرياضة حياة.. شعار الجمهورية الجديدة"، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة

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الرياضة حياة.. شعار الجمهورية الجديدة

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