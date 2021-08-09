شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ترقبوا نتيجة ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 عددًا من الاخبار المهمة والعاجلة خلال الساعات القليلة الماضية، أبرزها ترقب نتيجة ترقية الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على ”الخليج 365”، فضلاً عن أخبار سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصرالرئيس السيسي يتابع نشاط صندوق تكريم الشهداء ويوجه بصرف تعويضات المستفيدين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف التعويض المادى المستحق للمستفيدين من أعمال الصندوق وفقًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على دفعة واحدة خلال شهر سبتمبر 2021، مشددًا على الالتزام بسرعة صرف كافة التعويضات لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق، وكذلك استمرار العمل على تطوير برامج الصندوق وحوكمة آلياته المالية وتنمية موارده لصالح أسر الشهداء والمصابين.

إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه

وقع المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدكتور هيثم نوح، ممثلاً عن تحالف شركتى روتس كومودوتيس وروزا جرينز، بتوقيع عقد إنشاء محطة صب جاف للحبوب والغلال بشرق بورسعيد، وذلك صباح اليوم بحضور اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية ووليد جمال الدين المدير التنفيذى للهيئة وبعض من مسئولى الهيئة والشركة.





"فيتش": مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، فى يوليو الماضى، بشأن توقعات النمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى أعدها أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

”الخليج 365” ينشر نتيجة ترقيات موظفي الجهاز الإداري للدولة قريبا

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم خلال أيام قليلة جدا نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 الف موظف المقدم من التنظيم والإدارة، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.





مطار الغردقة الدولى يستقبل رحلة روسية قادمة من موسكو تقل 518 سائحا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولى أولى الرحلات الجوية الروسية التابعة لشركة Rossiya Airlines رحلة رقم FV 5631 من طراز البوينج B747 وعلى متنها 518 سائحا قادمة من مطار شيريميتييفو الدولى بالعاصمة الروسية موسكو، يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعى الطيران والسياحة إلى جمهورية مصر العربية وتقديم نموذجًا ناجحًا للمطارات الأكثر امانًا للسفر وبشهادة لجان التفتيش العالمية والروسية بصفه خاصة والذى جاءت بفضل المقومات الكبيرة التى تزخر بها الدولة والإجراءات الاحترازية غير المسبوقة والأمنية المطبقة بالمطارات المصرية.





"الأرصاد": أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة على أغلب أنحاء الجمهورية غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





تقارير تركية: جالاتا سراي يرفع عرضه للأهلى لـ6.5 مليون يورو لضم أليو ديانج

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي جالاتا سراي التركى، المحترف ضمن صفوفه الدولى المصري مصطفي محمد مهاجم الفراعنة، قرر تقديم عرض جديد للأهلى المصري بمبلغ مالى كبير لحسم التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب الوسط خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لوكالة "Ajansspor" التركية، فإن جالاتا سراي يستعد لرفع السعر لـ6.5 مليون يورو لمحاولة إقناع الأهلي ببيع ديانج الذي يعد أحد أهم اللاعبين مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.





وكالة "فيتش": مصر نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. الاستهلاك الخاص كان الداعم الرئيسى لنمو الاقتصاد.. وتوقعات بتحقيق الاقتصاد المصري نموًا خلال العام المالي 2022/2023 بنحو 5.5%

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ملامح التقرير الصادر، عن وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي، بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي أعدها أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقال القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن وكالة "فيتش سوليوشينز"، التابعة لوكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث يُعد الاقتصاد المصري من بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموًا على أساس سنوي خلال عام 2020، رغم جائحة كورونا مما يعني تجاوزه بكثير ما كان عليه قبل الوباء في عام 2021.

قرار جمهورى بإنشاء جامعة مصر للمعلوماتية بالعاصمة الإدارية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 329 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مصر للمعلوماتية".





نتيجة ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية باليوم السابع

يعلن الجهاز المركزي للتنظيم خلال أيام قليلة جدا نتيجة الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار الترقية لـ800 الف موظف المقدم من التنظيم والإدارة، وعقب ذلك أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بترقية الموظفين.





استمرار فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3)

واصلت عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية تنفيذ فعاليات التدريب الجوى المشترك (زايد-3) والذى يتم تنفيذه بدولة الإمارات العربية المتحدة وتستمر فعالياته لعدة أيام.

ونفذت خلال الفترة الماضية عدد من طلعات التدريب على مهام العمليات بين القوات الجوية المصرية والإمارتية لتعزيز القدرة على إدارة أعمال جوية مشتركة وتبادل الخبرات بين الاطقم الجوية لكلا الجانبين.





مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أول رحلة طيران روسية قادمة من موسكو.. صور

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، أولى الرحلات الروسية المباشرة من موسكو بعد توقف أكثر من 6 سنوات، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة.

وكشفت مصادر من مطارشرم الشيخ الدولى، أن الرحلة الروسية تقل على متنها قرابة 522 سائحا روسيا، وتم استقبال الرحلة بمدافع المياه ترحيبا بها كعرف دولي متبع عند وصول رحلة طيران لأول مرة للمطارات.





رئيس الوزراء: تكليفات من الرئيس بوضع ملف المجمعات الصناعية على أجندة الأولويات.. تخصيص 317 موقعا لإنشاء مجمعات صناعية ضمن "حياة كريمة".. وإنشاء البوابة الحكومية للمناطق الاستثمارية الصناعية على مستوى الجمهورية

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة خطط التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولى الوزارات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الأهمية الكبرى التى توليها الدولة لملف التوسع فى إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلّف بإدراج هذا الملف ضمن أولويات عمل الحكومة، وأن يتم إعداد خطة عمل تتضمن مناطق مقترحة جديدة لإقامة مجمعات صناعية إضافية.





الجامعات تستقبل الطلاب لأداء اختبارات القدرات لليوم الثالث على التوالى.. 448 طالبا تقدموا لأداء الاختبارات بجامعة بنى سويف واتباع الإجراءات الاحترازية.. واختبارات بكليات الفنون والتربية الرياضية بالمنيا.. صور

تواصل الكليات المختلفة فى جامعات محافظات مصر، لليوم الثالث على التوالى فعاليات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة فى الكليات المخصصة فى كل جامعة حول مصر، والتى انطلقت السبت الماضى وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 19/8/2021.

موسيمانى: بيرسى تاو يشبه ميسى.. وأريد انضمامه للأهلى

وصف الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلي، مواطنه بيرسي تاو، لاعب نادي برايتون الإنجليزى بـ"ميسى"، وقال موسيمانى فى بث مباشر عبر حسابه على انستجرام: "بيرسى تاو يجب أن يظهر قدراته للناس، ويجب أن يأتى للأهلى أى مدرب فى افريقيا يتمنى الحصول على خدماته".





مصر ترسل مساعدات طبية ودوائية للأشقاء فى تونس بتوجيهات من الرئيس السيسي

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب التونسى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن، أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار تونس الدولى محملة بأطنان من المساعدات الطبية التى تتمثل فى مستلزمات طبية وأدوية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة تونس الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين التونسيين.

ماذا قدمت مبادرات الإسكان للمصريين.. جهاز الإحصاء يكشف: الدولة نفذت 194.2 ألف وحدة سكنية عام 2019/2020 باستثمارات بلغت 94.6 مليار جنيه.. الإسكان الاقتصادي يتصدر بـ109.1 ألف وحدة.. و"المتوسط" بـ64.4 ألف وحدة

ذل الدولة جهودا مضنية من أجل توفير السكن المناسب لكافة المواطنين، وخاصة محدودي الدخل، وذلك من خلال عدد كبير من المبادرات التي استطاعت أن تشكل واقعا جديدا يوفر البديل المناسب للمواطنين.

لغة الأرقام لا تكذب، حيث كشفت نشرة الإسكان في مصر، تطور الوحدات السكنية في مصر خلال العام المالي 2019/2020، حيث سجل إجمالى الوحدات السكنية المنفذة، نحو 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمــارات بلغت 79 مليار جنيه، مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات بلغت 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض فى الوحدات بلغت 30.9٪ وزيادة في الاستثمارات بلغت 16.5٪.