بعد تداول صورتها بالفيسبوك... العثور على فتاة من ذوي الهمم بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لفتاة متغيبة مقيمة بمحافظة سوهاج، ومرفق بالمنشور بيانات شقيقها.

بإجراء التحريات تبين حضور (ربة منزل) إلى قسم الجيزة، وبصحبتها ( الفتاة المتغيبة – من ذوي الهمم)، وقررت بعثورها على الفتاة حال استقلالها أحد القطارات من بني سويف باتجاه الجيزة، وأخبرتها أنها قامت بترك مسكن أهليتها بمحافظة سوهاج لسوء معاملة زوجة والدها لها.

وعلى الفور تم التواصل مع شقيقها، حيث قرر بأن شقيقته قامت بترك مسكن أهليتها ولم يتهم أحد.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.