النيابة تأمر بمراجعة كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة مسن بعين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة عين شمس بمراجعة كاميرات المراقبة بمحيط منطقة عين شمس؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة مسن مجهول الهوية ملقاة بأحد الشوارع.

كانت نيابة عين شمس الجزئية أمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية لتحديد هوية المسن، وتفاصيل ملابسات الواقعة، كما أمرت بإرسال تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقي.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة عين شمس، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في العقد السابع من عمره ملقاة في الشارع، ولا يوجد به أي إصابات ظاهرية، وليس معه أية أوراق ثبوتية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة، وإرسال تقرير الصفة التشريحية.